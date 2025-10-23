“Vamos trabalhar para uma Sé sempre melhor”

A cerimónia de instalação da nova Junta de Freguesia da Sé, no Funchal, decorreu numa sala próxima da sede da junta, esta quinta-feira.

No seu discurso, Fabrícia Teixeira começou por saudar o presidente da Assembleia de Freguesia, os membros agora empossados, os colegas do executivo, o presidente cessante Luís Sousa, Jorge Carvalho, os representantes das instituições e todos os fregueses da Sé.

Sublinhou que a instalação da assembleia representa o início de um trabalho colectivo em torno do bem comum e reafirmou que a democracia local vive do diálogo e do respeito entre os eleitos.

Recordando as palavras de Francisco Pinto Balsemão, “deixar o mundo um lugar melhor do que aquele que encontrou”, afirmou que encara o novo ciclo com a determinação de “trabalhar para uma Sé Sempre Melhor”.

A presidente apelou à colaboração de todos, destacando que, “independentemente das cores ou sensibilidades políticas, o essencial é o compromisso com a freguesia.”

“Que este mandato seja pautado pelo diálogo, pela ética e pela vontade de servir”, concluiu Fabrícia Teixeira.

Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, também esteve presente no acto solene.