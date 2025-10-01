50 alunos da Ribeira Brava com prémios de mérito escolar

Cerca de 50 alunos da Ribeira Brava, dos vários graus de ensino, foram galardoados pela Câmara Municipal com o prémio de mérito escolar pelas suas notas de excelência.

Um prémio que, segundo o Presidente da Câmara, existe desde 2014, tendo sido o segundo apoio criado pelo executivo para ajudar as famílias e incentivar os alunos a obterem sucesso escolar.

Ricardo Nascimento diz que o trabalho e o esforço individual de cada aluno têm de ser premiados. "Todos nós queremos que os nossos alunos sejam felizes, mas ser feliz é fazer aquilo que se gosta e não aquilo que as notas deixam fazer", advertiu, tendo salientado que quem tiver sucesso, quem trabalhar e quem for melhor terá a oportunidade de escolher aquilo que gosta.

Aos alunos pediu "trabalho e empenho", assim como "espírito de solidariedade" para com os colegas. Aos pais, agradeceu o esforço e o investimento na formação dos filhos que é a “melhor prenda que lhes dão”.

A par do investimento das escolas e da Secretaria Regional de Educação, a Câmara Municipal da Ribeira Brava também faz um grande investimento na educação que ronda actualmente os 400 mil euros.

Ricardo Nascimento diz que foi "um privilégio" estar à frente da Câmara da Ribeira Brava e apoiar o ensino. "Foram várias medidas criadas e é com orgulho que vejo esta quantidade de alunos ser premiada pelo sucesso escolar e por terem aproveitado as ferramentas ao seu dispor".

Presente na cerimónia esteve também o director regional de Educação que deixou uma mensagem de incentivo aos alunos. "Tal como dizia Ayrton Sena, piloto de Fórmula 1, no que diz respeito ao esforço, ao empenho, ao compromisso e à dedicação, não existe meio termo. Ou nos dedicamos e nos comprometemos a 100 por cento, ou tudo o que fizermos valerá muito pouco", referiu João Costa e Silva, tendo explicado que é dando o máximo que se atinge o sucesso.