"Cultivo de terrenos abandonados nunca foi uma prioridade em Câmara de Lobos", denuncia a CDU

A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Câmara de Lobos realizou na freguesia Jardim da Serra uma iniciativa política onde o cabeça-de-lista, Marco Fernandes, acusou o PSD e o Município de Câmara de Lobos «de nada terem feito no sentido de garantir apoios à recuperação e cultivo de terrenos agrícolas ao abandono».

Segundo Marco Fernandes, citado em nota à imprensa, «o PSD chegou a prometer apoios para a recuperação de terrenos agrícolas que outrora foram produtivos. Há 20 anos, com o Governo Regional, foram prometidas verbas, em articulação com as freguesias, para concretizar limpeza de terrenos, acessibilidades e regadio de forma a que voltassem a ser produtivos tantos dos terrenos abandonados. Esses apoios seriam importantes para que muitos dos terrenos agrícolas voltassem a produzir, contribuindo assim para a dinamização da economia e do desenvolvimento. No entanto, tudo não passou de uma fraude política. Nada foi feito naquele sentido!».

Como referiu o candidato da CDU, «existem cada vez mais terras ao abandono, em que o silvado tomou conta dessas parcelas do território, tendo-se multiplicando os terrenos improdutivos. Existem muitos terrenos com grande aptidão para a produção agrícola, mas que, por falta de incentivos, estão abandonados. Deste modo, é o desenvolvimento produtivo que fica prejudicado».

No Jardim da Serra, Marco Fernandes afirmou que para a CDU «é urgente e necessário que se encontrem soluções, através de fundos do orçamento camarário e dos fundos europeus, para impulsionar a reativação daqueles terrenos agrícolas. Para a CDU, é prioritário garantir que tantos terrenos agrícolas ao abandono no concelho de Câmara de Lobos voltem a ser cultivados».