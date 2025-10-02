CDU afirma que Câmara do Funchal não pode ser gerida como departamento do GR

A CDU esteve em contacto com a população do Funchal, hoje, com a candidatura à Câmara Municipal a afirmar que esta não pode ser gerida como um departamento do Governo Regional. Ricardo Lume indica que o Funchal "está a ser transformado num concelho apenas para ‘inglês ver’, uma cidade de fachada, onde a população é tratada como figurante".

Para o cabeça-de-lista, o actual executivo da Câmara Municipal do Funchal, liderado pelo PSD/CDS, falhou as suas responsabilidades, pois, ao invés de responder às necessidades da população, "transformou a capital da Região num verdadeiro caos, governando de costas voltadas para os munícipes". "A autarquia tem sido gerida como se fosse um departamento do Governo Regional, sem autonomia, obedecendo à «voz do dono». A escolha do ex-secretário da Educação como candidato à CMF é a prova cabal dessa forma de gestão", aponta Ricardo Lume.

Nesse sentido, a CDU reafirma que a Câmara Municipal do Funchal deve ser gerida com independência e "para servir quem cá vive e trabalha, e não para satisfazer os interesses instalados".

A candidatura da CDU apresenta-se como "um projeto colectivo, construído com base no trabalho, na honestidade e na competência. Um projeto com provas dadas, que assume o compromisso de devolver o Funchal à sua população".

"A CDU renova o seu apelo à mobilização de todos os funchalenses para, juntos, construirmos uma cidade mais justa, participativa e com futuro e para isso é fundamental no próximo dia 12 de outubro transformar o reconhecimento que as pessoas têm no trabalho da CDU em votos", terminou Ricardo Lume