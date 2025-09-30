PTP exige albergue para pessoas em situação de sem-abrigo no Funchal

A cabeça de lista do Partido Trabalhista Português à Câmara do Funchal, na Madeira, nas eleições autárquicas, defendeu hoje a criação de um albergue para que as pessoas em situação de sem-abrigo possam pernoitar.

Raquel Coelho, também líder nacional do PTP, falava aos jornalistas no arranque da campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 12 de outubro.

O partido reuniu-se com a direção da Casa de Saúde São João de Deus, um estabelecimento de saúde na área da psiquiatria, saúde mental, reabilitação psicossocial e cuidados continuados integrados, situado nos arredores do Funchal.

A candidata disse que chegou a ser projetado um albergue em 2016, projeto que entretanto foi abandonado, sublinhando que a Câmara (PSD/CDS-PP) tem património imobiliário abandonado "que pode ser reabilitado para dar resposta à falta de dormida para os sem-abrigo".

"Não vale a pena as pessoas virem fazer tratamentos na Casa de São João de Deus, fazerem tratamentos no Hospital Doutor Nélio Mendonça, se depois as pessoas não têm onde dormir. Estamos a falar aqui de um mínimo indispensável à dignidade humana e é por isso que o Partido Trabalhista Português se compromete, chegando à Câmara Municipal do Funchal, seja na vereação, seja na Assembleia Municipal, de nós exigirmos e garantirmos de facto um espaço para os sem-abrigo", afirmou Raquel Coelho.

A cabeça de lista insistiu que esta medida tem de ser executada, seja em protocolo com a diocese do Funchal ou com o próprio Governo Regional (PSD/CDS-PP).

"Porque, efetivamente, um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje com os sem-abrigo é que as pessoas vão fazer os tratamentos na Casa do Saúde de São João de Deus, são internadas no hospital por diversas razões, mas, no fim do tratamento, as pessoas depois não têm para onde ir, as pessoas são largadas novamente na rua, entregues novamente ao vício", reforçou.

A candidata do PTP, partido que não tem representação nos órgãos autárquicos do Funchal, referiu que os números oficiais apontam para cerca de 130 pessoas em situação de sem-abrigo na cidade do Funchal, "mas estima-se que sejam muitas mais".

Raquel Coelho referiu também que são necessárias outras valências de tratamento e mais vagas na Casa de Saúde São João de Deus, reconhecendo, porém, que essa é uma competência do executivo madeirense.

O atual executivo da Câmara do Funchal é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Candidatam-se à Câmara do Funchal duas coligações - CDU e PSD-CDS-PP -- e 12 partidos: Nova Direita, PAN, Livre, RIR, Chega, PS, ADN, JPP, PTP MPT, IL e BE.