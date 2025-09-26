Machico instala painéis fotovoltaicos no Campo e na Câmara Municipal

O Município de Machico avançou com a instalação de Sistemas Solares Fotovoltaicos para Autoconsumo (UPAC) com acumulação no edifício camarário e no campo de futebol, de forma a reforçar o seu compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade.

No edifício da Câmara Municipal foram instalados 30 painéis solares de 550W, num total de 16.500W, com possibilidade de ampliar para mais do triplo da capacidade actual. Por seu turno, no Campo Municipal Tristão Vaz Teixeira entraram em funcionamento 45 painéis solares, correspondendo a 24.750W, com possibilidade de duplicar a instalação no futuro.

A autarquia adianta que, nestes dois casos, foram instaladas baterias de armazenamento de energia, com a capacidade de 20KW, para fins de utilização nocturna das referidas instalações. "No caso concreto do edifício dos paços do concelho e dadas as suas caraterísticas é praticamente certa a auto-suficiência energética", sublinha.

No mesmo comunicado, a autarquia machiquense destaca quais são as vantagens para o Município: "redução significativa nos custos energéticos; maior independência energética; contribuição para a redução da pegada carbónica; investimento no futuro sustentável do concelho", pode ler-se.

"Machico continua a inovar e a apostar em energias renováveis, cuidando do ambiente e garantindo mais eficiência para todos", finaliza.