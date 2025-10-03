Preço da gasolina desce e gasóleo sobe na Madeira
Na próxima semana, na Madeira, os preços dos combustíveis na Madeira sofrem alterações, com a gasolina a ficar mais barata e o gasóleo mais caro.
Às 00h00 de 6 de Outubro e até 12 de Outubro, em qualquer posto de abastecimento da Região, a gasolina super sem chumbo IO 95 custará 1,587 euros por litro (-0,7 cêntimos).
Já o gasóleo rodoviário terá o valor de 1,455 euros por litro (+0,3 cêntimos) e o gasóleo colorido e marcado custará 0,987 euros por litro (+0,3 cêntimos).