Preços do arrendamento na Madeira caíram ligeiramente em Setembro
Apesar de ainda alto (14,9€/m2) e mais 8,8% do que há um ano, a tendência é de redução
Apesar de estarem ainda bastante altos, os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira mostram nos últimos sete meses deste ano uma tendência de quebra após atingirem o máximo histórico em Fevereiro (15,7 euros/m2). Assim, em Setembro, embora registem uma subida de 8,8%, para 14,9 euros/m2, face ao mesmo mês do ano passado, representa uma ligeira quebra de 0,66% face ao mês anterior (15,0 euros/m2 em Agosto).
Segundo o índice de preços do arrendamento do idealista.pt, "no Funchal, o preço do arrendamento subiu 8,1% durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 15,4 euros. Já nos últimos 3 meses, os preços subiram 2,2%", sendo que "a nível nacional, o preço do arrendamento da habitação subiu 4,1% nos últimos doze meses, situando-se em 16,9 euros/m2". Ou seja, apesar de altos, os preços do arrendamento tanto na Madeira como na sua capital, onde este mercado é mais forte, as médias são muito inferiores às nacionais. Facto é que a Madeira e o Funchal são, entre as regiões/distritos e cidades que estão abaixo da média, as que estão mais próximas do topo.
Muito dessa diferença deve-se a Lisboa e Porto, as únicas capitais regionais acima da média, destacando-se o Funchal em 3.º nas mais caras para arrendar casa. "O preço das casas para arrendar subiu em todas as capitais analisadas. As maiores variações anuais verificaram-se em Viana do Castelo (23,8%), Bragança (19,8%), Viseu (16,5%), Santarém (12,4%), Leiria (11,9%,) Castelo Branco (11,2%) e Coimbra (11%). Seguem-se Funchal (8,1%), Setúbal (8%), Braga (6%), Évora (5,1%), Porto (4,2%), Aveiro (3,4%) e Lisboa (1,8%)", destaca o idealista. "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa, com 22,5 euros/m2. Porto (18,1 euros/m2) e Funchal (15,4 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente", refere.
"A seguir surgem Setúbal (13 euros/m2), Coimbra (12,6 euros/m2), Évora (11,8 euros/m2), Aveiro (11,7 euros/m2), Braga (9,9 euros/m2), Viana do Castelo (9,6 euros/m2), Santarém (9,4 euros/m2) e Leiria (9,2 euros/m2). Já as cidades mais económicas para arrendar uma habitação são Bragança (7,1 euros/m2), Castelo Branco (7,3 euros/m2) e Viseu (7,9 euros/m2)", acrescenta.
Dos 17 distritos e ilhas analisadas, "os preços subiram em todos", garante. "As maiores variações anuais registaram-se em Castelo Branco (27,5%), Vila Real (23,0%), Beja (17,9%), Coimbra (17%), Viana do Castelo (14,8%), Viseu (14,1%), Portalegre (14,0%), Évora (13,4%), Santarém (12,8%) e Faro (10,1%). Seguem-se Madeira (8,9%), Aveiro (6,8%), Braga (5,9%), Setúbal (5,4%), Porto (5,1%), Leiria (3,5%) e Lisboa (3,4%)". "No ranking dos distritos e ilhas mais caros para arrendar casa, Lisboa lidera (20,6 euros/m2), seguida por Porto (16,2 euros/m2), Faro (16,1 euros/m2), Madeira (14,9 euros/m2), Setúbal (13,9 euros/m2), Coimbra (12,5 euros/m2), Évora (11,5 euros/m2), Beja (10,5 euros/m2), Aveiro e Leiria (10,1 euros/m2 cada), Braga (9,9 euros/m2) e Viana do Castelo (9,5 euros/m2)". E acrescenta: "Já as casas para arrendar com preços mais económicos encontram-se em Portalegre (7,1 euros/m2), Viseu (7,7 euros/m2), Vila Real (8,3 euros/m2), Castelo Branco (8,5 euros/m2) e Santarém (9,1 euros/m2)."
Por fim, "no que se refere à variação anual, o Alentejo foi a região que registou a maior subida (15,3%), seguido do Centro (12%), Algarve (10,1%), Região Autónoma da Madeira (8%), Norte (5,5%), Área Metropolitana de Lisboa (3,1%) e, por fim, a Região Autónoma dos Açores, que apresentou a menor variação (2,3%)", salienta. "Quanto aos preços do arrendamento, a Área Metropolitana de Lisboa mantém-se como a região mais cara (20 euros/m2), seguida do Algarve (16,1 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (14,9 euros/m2) e do Norte (14,8 euros/m2). No extremo oposto, o Centro e a Região Autónoma dos Açores registaram os valores mais baixos (10,4 euros/m2), logo seguidos do Alentejo (11,4 euros/m2)".