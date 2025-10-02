Euro desce face ao dólar pela segunda sessão consecutiva

O euro desceu esta quinta-feira face ao dólar, pela segunda sessão consecutiva, no mesmo dia em que foi divulgado que a inflação na zona euro avançou para os 2,2% em setembro.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1715, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1724 dólares.

O euro baixou face ao iene, mas avançou em comparação com a libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1754 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1708 e 1,1758 dólares.

A taxa de inflação homóloga da zona euro avançou, em setembro, para os 2,2%, interrompendo três meses consecutivos nos 2,0%, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo Eurostat.

A inflação, medida pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC), aumentou também face à de 1,7% registada em setembro de 2024.

Também hoje foi anunciado que a taxa de desemprego manteve-se estável em agosto, face ao mês homólogo, nos 6,3% na zona euro e nos 5,9% na União Europeia (UE).

Na comparação com junho, o indicador subiu 0,1 pontos percentuais na área do euro e manteve-se estável na UE.

O Eurostat estima que, em agosto, 13,089 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE, incluindo 10,842 milhões na zona euro.

Divisas...................quinta-feira................quarta-feira

Euro/dólar...............1,1715......................1,1724

Euro/libra...............0,87167....................0,87012

Euro/iene.................172,41.....................172,55

Dólar/iene................147,16.....................147,16