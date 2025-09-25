Euro volta a cair e desce do patamar dos 1,17 dólares

O euro voltou esta quinta-feira a cair e desceu mesmo do patamar dos 1,17 dólares, com os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA a caírem e as projeções para a economia alemã a mostrarem algum crescimento.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1671 dólares, face aos 1,1733 dólares registados na quarta-feira.

O euro avançou face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1739 dólares.

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos da América atingiram os 218.000 na semana terminada em 20 de setembro, uma descida de 14.000 face à semana anterior, anunciou hoje o Departamento do Trabalho norte-americano.

O valor referente aos sete dias anteriores foi revisto em alta, subindo cerca de mil face aos anunciados anteriormente, para 231.000.

A média das últimas quatro semanas, que constitui um indicador mais fiável do desempenho do mercado laboral norte-americano, recuou para 237.500, "uma descida de 2.750 face à média revista da semana anterior", registou.

Por sua vez, o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deve registar um aumento de 0,2% este ano e avançar 1,3% em 2026 e 1,4%, em 2027, segundo as projeções de outono de cinco institutos económicos alemães.

A economia alemã esteve em recessão nos anos de 2023 e 2024, com uma contração do PIB de 0,1% e 0,2%, respetivamente.

Divisas...........................quinta-feira....................quarta-feira

Euro/dólar......................1,1671..........................1,1733

Euro/libra......................0,87495........................0,87274

Euro/iene........................174,85.........................174,54

Dólar/iene.......................149,81.........................148,76