Centro Desportivo da Madeira associa-se à Semana Europeia do Desporto

O Centro Desportivo da Madeira integra, de 23 a 30 de Setembro, o calendário oficial da Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa da Comissão Europeia, coordenada em Portugal pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e, na Região, pela Direção Regional de Desporto. O objetivo, lê-se na nota remetida à imprensa, é promover a prática desportiva e a adoção de estilos de vida ativos e saudáveis junto da população.

Ao longo da semana, o empreendimento dinamiza diversas atividades gratuitas para diferentes públicos, desde crianças e jovens até à população sénior, famílias e associações, incentivando a participação de toda a comunidade. O programa inclui Walking Football, ações de desporto no trabalho, torneios de mini-golfe, ténis e padel, bem como jogos de futebol de 5.

A adesão à Semana Europeia do Desporto insere-se também no âmbito do Setembro Desportivo, iniciativa que celebra este ano o 18.º aniversário do Centro Desportivo, com um programa especial de iniciativas abertas ao público, ao longo de todo o mês, reforçando o mote da campanha #BeActive. Estas iniciativas pretendem incentivar a prática regular da atividade física, combater o sedentarismo e promover o bem-estar físico, psicológico e social da comunidade.

“O Centro Desportivo da Madeira tem uma missão que vai muito além da disponibilização de infraestruturas desportivas. Representa um compromisso de responsabilidade social, contribuindo ativamente para melhorar a qualidade de vida e bem-estar da população e afirmando-se como um espaço público pensado para usufruto de todos. Queremos garantir que crianças, jovens, seniores, famílias e atletas encontrem aqui um local de excelência para a prática desportiva, para o convívio e para a promoção de estilos de vida equilibrados e saudáveis.” Élia Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento

Dotado de infraestruturas modernas e versáteis, o Centro Desportivo oferece condições de excelência para a prática de modalidades como futebol, atletismo, ténis, padel e minigolfe, bem como para atividades ao ar livre em zonas ajardinadas. O empreendimento sob a tutela da Ponta do Oeste, S.A. dispõe ainda de um circuito de manutenção, áreas polivalentes e diversos equipamentos de apoio, estando preparado para acolher tanto atletas federados como praticantes ocasionais e famílias. Um espaço que promove a prática desportiva, a saúde e a qualidade de vida da comunidade.