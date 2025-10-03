Orquestra de Cordas Ensemble XXI em concerto amanhã com Mozart

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, amanhã, sábado, 4 de Outubro, pelas 18h00, "um concerto excepcional por uma das suas orquestras de cordas, o 'Ensemble XXI', sob a direção musical do violinista Yuriy Kyrychenko, a ter lugar na Capela da 'Fundação Princesa Dona Maria Amélia', conhecida pelo Hospício", um dos "parceiros que muito estimamos pela sua história e a sua missão, considerada um exemplo no país", informa uma nota assinada por Norberto Gomes, director artístico da OCM.

"A proposta musical do 'Ensemble XXI' irá levar-nos a fazer uma viagem pelo período clássico com obras do grande compositor austríaco Amadeus Mozart, considerado um dos maiores nomes da música erudita", pormenoriza. "O 'Ensemble XXI' irá presentear o público com Eine kleine Nachtmusik, KV 525, escrita em 1787 e publicada postumamente em 1827; Divertimento Nº2 K.137, também conhecida como Sinfonia de Salzburgo N.º 2; e Divertimento in D major, K. 136, escrita em 1772, quando Mozart tinha apenas 16 anos de idade".

Sobre o 'Ensemble XXI', refere, é uma orquestra de cordas que "foi criada no seio da Orquestra Clássica da Madeira, e tem como objetivo primeiro interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores do Séc. XX e Séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve, o 'Ensemble XXI' tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música. Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo", recorda.

Refira-se que este é um concerto com custo de entrada de 15€ (com desconto para crianças e jovens), estando à venda na Loja Gaudeamus (Colégio dos Jesuítas) na Rua dos Ferreiros (ao lado da Igreja de São João Evangelista, mais conhecida pela Igreja do Colégio) e no próprio dia, à entrada do local do concerto, na Capela à Avenida do Infante, N.º 12, Sé, 9000-015 Funchal.

"No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada livre mediante apresentação de cartão de estudante e disponibilidade da Capela", frisa a nota.

Nesta temporada, a OCM "completará os seus 62 anos de existência no panorama artístico-cultural da Região Autónoma da Madeira, sob o lema 'Sentimento de Pertença e Ligação', sente-se reconhecida com esta parceria pelo que agradece à Fundação Princesa Dona Maria Amélia por nos receber e assim podermos também contribuir na divulgação do seu legado", realça Norberto Gomes.

"Estão todos convidados a virem usufruir de uma experiência inesquecível, onde a história e o espírito solidário desta instituição se conjugam com as mais belas e profundas emoções que as obras musicais têm para vos oferecer", convida. "Contamos com a vossa presença no sábado dia 4 de Outubro que, como sempre, temos o maior gosto em vos receber e em interpretar um programa de grande interesse artístico/cultural.