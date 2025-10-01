Ninfas do Atlântico actuam em concerto solidário na ALM

As Ninfas do Atlântico actuam, esta noite, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), num concerto solidário pelas crianças de Cabo Verde, em prol do movimento Juntos por Sorrisos, uma iniciativa do Consulado Honorário de Cabo Verde na Região Autónoma da Madeira e da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira.

O concerto intitulado 'Ninfas do Atlântico do Conservatório', promovido pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, terá toda a sua receita revertida para as crianças cabo-verdianas afectadas pela catástrofe de 11 de Agosto.

Sob a direcção da maestrina Zélia Gomes, o ensemble vocal feminino evidencia o poder a música como linguagem universal capaz de promover a paz, fortalecer os laços de amizade entre os povos, valorizar a diversidade cultural e estimular a partilha de experiências artísticas.