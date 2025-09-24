Espectáculo de Rodrigo Cuevas nos 'Concertos L' realiza-se a 4 de Outubro

O penúltimo artista a subir ao palco dos ‘Concertos L’ é Rodrigo Cuevas, que se apresenta a 4 de Outubro, pelas 22 horas, na Estalagem da Ponta do Sol. Por lapso, o DIÁRIO escreveu na edição impressa de hoje que a actuação era hoje, o que não está correcto. Pelo sucedido pedimos desculpas aos visados e aos nossos leitores.

Rodrigo Cuevas é actualmente um dos grandes fenómenos artísticos em Espanha, reconhecido pela sua irreverência e pela forma inclassificável como cruza géneros e linguagens.

Nascido em Oviedo em 1985, soma já uma notável lista de distinções: vencedor do Prémio La Barraca da UIMP, finalista em 2025 em duas categorias dos Prémios da Música (e em quatro no ano anterior), vencedor do Prémio Nacional de Música Actual 2023, do Prémio Arcoíris 2022 do Ministério da Igualdade, do Prémio RNE Ojo Crítico de Música Moderna 2021, do Prémio MIN 2020 de ‘Artista Revelação’ e ‘Melhor Álbum de Fusão e World Music’, além do Prémio Camaretá de melhor cantor com a composição Rambalín.

De acordo com a organização, mais do que um músico, Cuevas afirma-se como um criador performativo e comunicador nato, capaz de transformar cada projecto numa experiência cultural única.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, o festival é promovido pela Estalagem da Ponta do Sol, em parceria com a Associação Retoiça e a direcção artística de Nuno Barcelos, contando com o apoio da Direcção-Geral das Artes.

As entradas para o concerto funcionam através de inscrição prévia na guest list, sendo necessário enviar o nome. O valor de entrada é de 10 euros, com direito a uma bebida.

As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível em cada espectáculo no site www.pontadosol.com, nas redes sociais da Estalagem ou através do e-mail [email protected].