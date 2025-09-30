Ninfas do Conservatório em concerto solidário pelas crianças de Cabo Verde
O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, promove um concerto solidário com as ‘Ninfas do Atlântico do Conservatório’, em prol do movimento Juntos por Sorrisos, iniciativa do Consulado Honorário de Cabo Verde na Região Autónoma da Madeira e da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira.
O evento, que decorre no âmbito do Dia Mundial da Música, terá lugar esta quarta-feira, 1 de Outubro, às 19 horas, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Os bilhetes estão disponíveis na sede do Conservatório, no Polo da Levada do Conservatório, na Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeiraou no JM-Madeira, sendo que toda a receita reverterá para as crianças de Cabo Verde afectadas pela catástrofe de 11 de Agosto.
Sob a direcção da maestrina Zélia Gomes, o ensemble vocal feminino apresentará o concerto ‘Emoções’, dedicado a evidenciar o poder da música como linguagem universal capaz de promover a paz, fortalecer os laços de amizade entre os povos, valorizar a diversidade cultural e estimular a partilha de experiências artísticas.
O programa inclui temas à cappella, obras líricas clássicas, peças ligeiras e composições sacras, acompanhadas ao piano pelo professor Paulo Silva, "oferecendo ao público uma experiência sonora envolvente e intimista".
Além do contributo solidário, o concerto pretende sublinhar a ligação histórica e cultural entre a Madeira e Cabo Verde, territórios irmãos da Macaronésia, "reforçando o papel da música como ponte entre comunidades e como veículo de esperança para as gerações mais jovens".