Zambujo e Orquestra Clássica da Madeira prestaram tributo à Autonomia

O concerto de António Zambujo acompanhado pela Orquestra Clássica da Madeira (OCM), que decorreu esta noite no Porto de Recreio da Calheta agradou ao muito público ali presente, para mais uma das iniciativas que visam assinalar os 50 anos da Autonomia madeirense.

O cantor português levou ao palco alguns dos seus êxitos como ‘Quando tu passas por mim’, ‘Amor de antigamente’, ‘Em quatro luas’, ‘Fruta boa’, ‘Barata tonta’ ou ‘Casa fechada’.

A Orquestra Clássica da Madeira foi dirigida pelo maestro madeirense Luís Andrade.

Para Norberto Gomes, director artístico da OCM, o “concerto compacto e bonito” que ontem aconteceu no Porto de Recreio da Calheta foi um “espectáculo memorável”.

O evento teve chancela da Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira e contou com ‘casa’ cheia, ou não estivesse no palco um dos grandes nomes da música portuguesa da actualidade.