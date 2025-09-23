Acidente e viatura avariada congestionam trânsito na Alforra e no Caniço
O trânsito encontra-se, esta amanhã, congestionado na Via Rápida, nomeadamente na Alforra e no Caniço devido a um acidente e a uma viatura avariada.
Segundo a aplicação InfoVias, na zona da Alforra – Ponte dos Frades, no sentido Ribeira Brava - Machico, o congestionamento deve-se a um acidente. A fila de viaturas estende-se entre o quilómetro 9 e o quilómetro 11,2, numa extensão aproximada de 2,2 quilómetros.
Já no troço Caniço – Porto Novo, no sentido Machico - Ribeira Brava, uma viatura avariada está a causar fortes condicionamentos. A circulação encontra-se afectada entre o quilómetro 26 e o quilómetro 23,7, com uma fila que se prolonga por cerca de 2,3 quilómetros.