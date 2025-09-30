Ana Rita Teodoro dá formação em Butô no Estúdio da Dançando com a Diferença

O estúdio da Companhia Dançando com a Diferença acolhe, entre 13 e 17 de Outubro, uma formação em Butô ministrada pela artista Ana Rita Teodoro. Trata-se de uma iniciativa aberta à comunidade, em que a bailarina vai partilhar as motivações e práticas da dança japonesa Butô, transmitidas pelo professor Yoshito Ohno

"A artista explora práticas que fazem a dança emergir a partir da relação com determinados objectos, partindo da ideia de que estes podem ensinar-nos ou motivar-nos a dançar", indica nota à imprensa.

Ana Rita Teodoro estudou práticas de anatomia experiencial no c.e.m. (Lisboa) e Butô com diferentes artistas na Alemanha, França e Japão. É, desde 2017, artista associada do Centre National de la Danse (Pantin, França).