150 alunos no novo ano lectivo da Universidade Sénior do Funchal

A Universidade Sénior do Funchal deu hoje início ao novo ano lectivo 2025/2026, numa cerimónia realizada na Sala da Assembleia Municipal, presidida pela vereadora Helena Leal, que sublinhou a importância da universidade como espaço de partilha, aprendizagem contínua e enriquecimento pessoal.

Este ano, a instituição conta com 150 alunos, que terão à sua disposição 28 disciplinas, incluindo novas áreas de formação. Foi também anunciado um projecto inovador de segurança rodoviária sénior, desenvolvido em parceria com a Escola de Condução Segurança Máxima, a Progresso e a PSP.

A Universidade Sénior do Funchal foi a primeira da Região Autónoma da Madeira, criada em parceria com a Universidade da Madeira, e iniciou a sua actividade a 16 de Maio de 2007.

Segunda a instituição informa, os conteúdos pedagógicos e as actividades têm como objectivos: valorizar as pessoas seniores; incentivar o seu papel activo na sociedade; criar um espaço de encontro para a cultura, aprendizagem e convívio, através de iniciativas culturais e educativas; estimular a criatividade; e promover a troca de conhecimentos pessoais e sociais entre os participantes.

"A Universidade Sénior do Funchal mantém a sua missão de promover a saúde, a educação e o desenvolvimento pessoal ao longo da vida", sublinha a autarquia.

A sessão terminou com um Madeira de Honra, no pátio dos Paços do Concelho, e a entrega de um Kit do aluno.

A cerimónia contou ainda com a presença do presidente da Assembleia Municipal, José Luis Nunes, do coordenador da Universidade Sénior, Sérgio Gomes, de parceiros institucionais, professores, colaboradores e alunos.