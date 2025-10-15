'Realismo Fantástico' para ver a partir de hoje no Atelier Vicente's

A mostra 'Realismo Fantástico' de Rosângela Rennó poderá ser vista a partir de hoje no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's, no Funchal. A inauguração terá lugar esta tarde pelas 17 horas.

A exposição, que conta com a curadoria de Ângela Berlinde, evoca o fantástico através de instalações, vídeos e fotografias concebidas a partir do acerco fotográfico da Ilha da Madeira.

'Realismo Fantástico' poderá ser visitado até 3 de Janeiro de 2026.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º 37;

09h00 às 17h00 - Consulado de Colômbia realiza Consulado Móvel no Funchal;



09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;



09h30 às 17h00 -O Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, vai receber nos próximos dias o IV Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura;

14h00 às 17h30 - Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMed-Madeira) promove a 1.ª edição do Congresso Médico da Madeira - Saúde Atlântica. A iniciativa é subordinada ao tema 'Conversando sobre... Neoplasias do Trato Gastrointestinal', no Colégio dos Jesuítas do Funchal;

17h00 - 11.ª Edição Ecotrail

17h30 - Exposição de coleccionismo de João Paulo Freitas - À Escala – Desporto Automóvel'. É uma exposição composta por centenas de peças num universo que ascende a mais de três mil figuras na colecção pessoal de João Paulo Freitas, madeirense que começou a reunir uma vasta panóplia de carros em miniatura aos 13 anos e que desde então nunca mais deixou o ‘motor’ desta paixão ir abaixo.

19h00 às 22h10 - Entre hoje e sexta-feira, a companhia de dança inclusiva profissional Dançando com a Diferença vai dinamizar o evento 'Ciclo da (In)Visibilidade', no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira;

20h15 - Documentário 'Luz ao Fundo do Túnel' no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 16 de Outubro, Dia Mundial da Anestesiologia, Dia Mundial da Alimentação, Dia Mundial da Coluna, Dia Mundial do Pão e Dia Mundial da Resolução de Conflitos:1311 - A extinção da Ordem dos Templários dá origem à portuguesa Ordem de Cristo.

1544 - O cientista Pedro Nunes inaugura a cadeira de Matemática na Universidade de Coimbra.

1793 - A rainha francesa Maria Antonieta, de 37 anos, é decapitada.

1854 - Nasce o escritor inglês de origem irlandesa Oscar Wilde, autor, entre outros, de "O Retrato de Dorian Gray" e "A Balada do Cárcere de Reading".

1940 - II Guerra Mundial. Os Estados Unidos proíbem o envio de aço e ferro para o Japão.

1964 - A China testa a sua primeira bomba atómica em Lop Nur.

1986 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao norte-americano James McGill Buchanan, pelo seu desenvolvimento das bases contratuais e constitucionais para a teoria da tomada de decisão económica e política.

1991 - O Prémio Nobel da Química é concedido ao suíço Richard R. Ernst, pela contribuição para o desenvolvimento da metodologia de espetroscopia de ressonância magnética nuclear de alta resolução (RMN).

1994 - A Finlândia aprova, em referendo, a adesão à União Europeia.

2000 - O Banco Comercial Português (BCP) incorpora o Banco Mello e o Banco Pinto & Sotto Mayor.

2011 - Morre, aos 33 anos, o piloto britânico Dan Wheldon, depois de um acidente que envolveu 15 carros na 12.ª volta do Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula Indy. Dan Wheldon conquistou o campeonato Indy em 2005, além de ter vencido duas vezes as 500 Milhas de Indianápolis (2005 e 2011).

2012 - Cristiano Ronaldo torna-se o mais jovem futebolista de sempre a atingir as 100 internacionalizações "AA", aos 27 anos, oito meses e 22 dias, num jogo com a Irlanda do Norte no estádio do Dragão, Porto.

2020 - Covid-19. Portugal regista 2.608 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e 21 mortos.

2021 - A judoca portuguesa Bárbara Timo conquista a medalha de ouro no primeiro dia do Grand Slam de Paris na sua estreia na categoria -63 kg em provas do circuito mundial.

2024 - Morre, aos 59 anos, Emídio Fernando, jornalista, foi diretor do jornal Tal&Qual e fundador do 24 Horas. Em Angola, fundou o jornal Nova Gazeta, do qual foi editor executivo, e dirigiu a Rádio Essencial.

