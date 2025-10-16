Palmeiras de Abel Ferreira goleia e Cruzeiro de Leonardo Jardim empata

O líder Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, goleou na noite de quarta-feira por 5-1 o Bragantino, enquanto o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, empatou a 1-1 com o Atlético Mineiro, para a 28.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Com a vitória expressiva na receção ao Bragantino o Palmeiras manteve em três pontos a vantagem para o Flamengo na liderança do Brasileirão, enquanto que com o empate a 1-1 em casa do Atlético Mineiro o Cruzeiro continua a marcar passo na terceira posição.

Em jogo com duas 'caras', o Bragantino, que a espaços equilibrou a partida, chegou à vantagem por Jhon Jhon, aos 38 minutos, de penálti, mas o Palmeiras iniciou a reviravolta ainda na primeira parte e empatou a 1-1 por Bruno Fuchs, aos 45+5.

Com uma segunda parte irrepreensível, que quebrou a resistência do Bragantino, o Palmeiras deu a volta e consumou a goleada por 5-1 com golos de Vitor Roque, aos 58 e 89 minutos, Felipe Anderson, aos 73, e Flaco Lopez, aos 84.

O Palmeiras, que concretizou a oitava reviravolta da época, lidera o Brasileirão com 61 pontos, mais três do que o Flamengo, diferença que estará em jogo na próxima jornada em que ambos os emblemas de defrontam. O Bragantino segue em 10.º, com 36 pontos.

O Cruzeiro, do treinador português Leonardo Jardim, empatou a 1-1 em casa do Atlético Mineiro, em jogo que esteve a vencer e ficou reduzido a 10 unidades por expulsão de Kaio Jorge, aos 63 minutos, após um gesto a insinuar roubo.

O ex-Sporting Matheus Pereira marcou para o Cruzeiro, aos 48 minutos, mas Ruan Tressoldi empatou para o Atlético Mineiro, aos 51, alcançando o empate e atrasando a equipa liderada por Leonardo Jardim na perseguição a Palmeiras e Flamengo.

Com o empate, no terceiro jogo seguido sem vencer, o Cruzeiro segue na terceira posição, com 53 pontos, a oito do Palmeiras e a cinco do Flamengo, enquanto o Atlético Mineiro é 14.º, com 33.