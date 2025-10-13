IV Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura no Museu da Imprensa

O Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, vai receber nos próximos dias 16 e 17 de Outubro, o IV Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura.

"Com esta edição, a edilidade câmara-lobense pretende proporcionar um espaço de debate, com partilha de experiências e a apresentação de novas dinâmicas para as bibliotecas nas suas diferentes tipologias", indica nota à imprensa.

Diz ainda que, "sendo um evento orientado para os profissionais de biblioteca, professores e educadores que utilizam o livro como instrumento da sua actividade profissional, esta quarta edição terá como tema 'O Leitor Artificial: Entre Códigos e Sentidos', apresentando uma estrutura que contempla a vertente teórica (no primeiro dia – 16 de Outubro) e prática, através de workshops (no segundo dia – 17 de Outubro).

Por fim, refere que esta é "uma proposta de encontro interartes, de diálogos que veiculam uma mensagem desafiadora para o leitor infantojuvenil, para o desenvolvimento do pensamento critico, numa sociedade cada vez mais dependente do digital".