"A habitação não se resolve com cartazes", diz Vera Duarte

Vera Duarte fez a primeira intervenção da bancada do PSD, lembrando os programas de reabilitação urbana, apoios ao arrendamento acessível e investimentos em habitação pública.

A deputada social-democrata acusa os partidos da oposição de apenas "lançarem slogans" sobre habitação e "nada fazerem".

"A habitação não se resolve com cartazes", diz a deputada que não compreende como pode haver municípios, "como o de Santa Cruz" que nada fizeram no sector da habitação.

Na resposta, Albuquerque começou por defender uma legislação de arrendamento mais justa, para inquilinos e proprietários e também acusou alguns municípios de não terem aproveitado o programa 'Primeiro Direito'.