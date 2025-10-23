Zelensky diz que sanções europeias contra Moscovo são muito importantes

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou hoje as sanções contra a Rússia impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia (UE), considerando que são medidas muito importantes para a Ucrânia.

"Este pacote de sanções é crucial para nós. Muito obrigado. Surge depois da decisão do Presidente [norte-americano, Donald] Trump de ontem [quarta-feira] em relação ao setor energético. Estávamos à espera disto. Espero que funcione. É muito importante", disse Zelensky aos jornalistas à chegada à cimeira de líderes europeus que se realiza hoje em Bruxelas, e na qual o Presidente ucraniano que vai participar.

"A Rússia não está a demonstrar que deseja parar esta guerra (...). Vemos [ataques contra] jardins de infância, escolas e civis", disse.

"Devemos, em conjunto, com a Europa e os Estados Unidos, aumentar a pressão sobre Putin para que encerre a guerra", acrescentou Zelensky, um dia depois de os europeus terem acordado um novo pacote de sanções contra a Rússia.

O Presidente ucraniano agradeceu ainda ao chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, na rede social X, pelas sanções que anunciou na quarta-feira contra o setor petrolífero russo.

"Esta é uma mensagem forte e necessária de que a agressão não ficará sem resposta", disse o líder ucraniano.

Trump expressou a sua exasperação com Vladimir Putin na quarta-feira e anunciou sanções que classificou como "enormes" contra o setor petrolífero russo, na esperança de forçar Moscovo a terminar a guerra na Ucrânia.

As sanções dos Estados Unidos envolvem o congelamento de todos os ativos da Rosneft e da Lukoil nos Estados Unidos e a proibição de todas as empresas norte-americanas fazerem negócios com os dois gigantes petrolíferos russos.

A União Europeia anunciou também na quarta-feira que tinha chegado a um acordo para endurecer as suas sanções aos hidrocarbonetos russos e cortar o financiamento à máquina de guerra do Kremlin.

A invasão russa na Ucrânia teve início em 24 de fevereiro de 2022.