Rússia diz-se imune às novas sanções dos Estados Unidos

A Rússia criticou hoje as novas sanções dos Estados Unidos contra as companhias petrolíferas Rosneft e Lukoil, e disse estar imune às decisões económicas de Washington.

"Consideramos esta medida como sendo exclusivamente contraproducente", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, durante a conferência de imprensa semanal em Moscovo.

"O nosso país desenvolveu uma imunidade sólida contra as restrições ocidentais e continuará a desenvolver com confiança o seu potencial económico, incluindo no domínio energético", assegurou, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Zakharova reagia às sanções anunciadas na quarta-feira por Washington contra as duas principais petrolíferas russas por financiarem a máquina de guerra russa na Ucrânia e pela falta de um compromisso de Moscovo com um processo de paz.