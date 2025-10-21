Trump diz que Ucrânia ainda pode ganhar a guerra mas que duvida disso

Donald Trump disse segunda-feira que a Ucrânia "ainda pode ganhar a guerra" com a Federação Russa, apesar de ter expressado dúvidas sobre essa possibilidade.

"Ainda a pode ganhar. Não creio que o faça, mas ainda a podem ganhar. Nunca disse que a iria ganhar. Posso acontecer qualquer coisa. Sabem que a guerra é uma coisa muito estranha. Acontecem muitas coisas más", disse Trump aos jornalistas, na Casa Branca, antes de receber o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

Trump procurou aproximar russos e ucranianos, mas as suas posições vão desde apoiar a Ucrânia até esta ceder território aos invasores. Na semana passada propôs que a fronteira entre os dois Estados passasse a corresponder à atual linha da frente.

Na sua declaração, destacou que "a maioria das pessoas que morrem são soldados (...), entre cinco mil a sete mil por semana. É incrível. É um banho de sangue. O pior desde a Segunda Guerra Mundial".

Acrescentou que esta situação não afeta os EUA "de nenhuma maneira. Não pagamos as armas que (os ucranianos) têm. A NATO compra-nos as armas, como sabem".

De imediato mudou a conversa e realçou a importância do bombardeamento que os EUA fizeram ás instalações nucleares iranianas, em junho.

"Foram os magníficos B-2. Foi uma manobra perfeita que estava a ser ensaiada há 22 anos. Foi uma missão perfeita e quando acabou o Médio Oriente abriu-se", disse.

Os pilotos "disseram que nunca tinham tido um presidente que o permitisse fazer, mas eu deixei e o Médio Oriente abriu-se totalmente. Dissipou a nuvem obscura que havia sobre o Médio Oriente", acrescentou.

Por outro lado, Trump assegurou que os EUA têm uma relação comercial com a China "muito boa", apesar do conflito atual, que vai servir para evitar confrontos no que respeita a Taiwan ou Austrália.

"Acredito que nos vamos entender quanto a Taiwan. Isto não significa que (Taiwan) não seja a menina dos seus olhos, mas não vejo que se vá passar alguma coisa. Temos uma muito boa relação comercial", considerou.

Esta foi a resposta de Trump à pergunta se considera que a venda de submarinos nucleares de ataque à Austrália dentro da aliança AUKUS (Austrália, Reino Unidos, Estados Unidos) vai ser uma dissuasão para a China na região do Pacífico.

"Vamos chegar a um acordo comercial muito forte. Os dois vamos ficar contentes", anteviu, em referência à reunião prevista com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

Trump recebeu Albanese, ocasião em que abordaram questões como o negócio dos submarinos e o comércio de minerais e das ditas terras raras.