Trump diz que Espanha não é "jogador de equipa" na NATO

O Presidente norte-americano, Donald Trump, instou hoje o secretário-geral da NATO a abordar Espanha, que acusou de não ser um "jogador de equipa" na Aliança Atlântica, para assegurar que acompanha os restantes aliados no investimento em Defesa.

Em declarações na Sala Oval da Casa Branca ao lado do líder da NATO, Trump disse que Mark Rutte "terá de falar com Espanha", manifestando confiança de que "pode resolver facilmente" a questão do compromisso de Espanha com a Aliança.

O governo espanhol negociou na última cimeira da NATO uma exceção na aplicação de 5% do PIB às despesas de Defesa, a que todos os outros aliados se comprometeram, e tem por isso sido alvo de críticas repetidas de Trump.

Em relação ao adiamento do encontro sobre a Ucrânia previsto com o Presidente russo, Vladimir Putin, Trump voltou a justificar com a falta de avanços concretos.

"Simplesmente não me pareceu correto. Não parecia que chegaríamos onde precisávamos, por isso cancelei. Mas no futuro teremos um", afirmou.