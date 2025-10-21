Vera Duarte lembra instabilidade provocada pela oposição

"Sobre política de habitação o PSD não recebe lições de quem nada fez", afirmou Vera Duarte, numa intervenção em que comentou o projecto de resolução do JPP que exige a regulamentação do programa Casa Própria.

A deputada do PSD lembrou que o programa foi aprovado em 2023 e, pouco tempo depois, o Governo Regional caiu, foram aprovadas moções de censura e, mais tarde, chumbados orçamentos. Até este ano, em que se realizaram eleições em Março, o programa do Governo deu entrada em Abril e o orçamento para 2025 aprovado antes do Verão.

Vera Duarte considera "demagogia", que o JPP, "o partido que mais criou conflito e promoveu a instabilidade" venha agora acusar o Governo Regional de não regulamentar um programa que depende de haver orçamento aprovado.

A deputada recordou todas as medidas de habitação em vigor e garantiu que esta é uma prioridade do PSD.

Na próxima semana terá lugar o debate mensal com o Governo Regional e o tema escolhido é precisamente a habitação.