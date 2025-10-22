Consumo de gasóleo cai ligeiramente e das gasolinas dispara na Madeira

Segundo informação da Alfândega do Funchal, partilhado nos primeiros nove meses de 2025, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na Região Autónoma da Madeira aumentou 3,2% para 128 milhões de litros. Contudo, face ao período homólogo o combustível mais consumido, o gasóleo rodoviário, diminuiu ligeiramente, enquanto as duas gasolinas (95 e 98 octanas) aumentaram exponencialmente, o que acaba por equilibrar os valores, resultando, por isso no referido crescimento genérico.

"A informação desagregada pelos principais tipos de combustível mostra que foram introduzidos 81,4 milhões de litros de gasóleo, -0,1% que no período homólogo. No que se refere às gasolinas, observa-se que as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respetivamente, os 36,8 e os 9,7 milhões de litros, representando pela mesma ordem, variações face ao período homólogo de +8,4% e +13,7%", aponta a Direção Regional de Estatística da Madeira, esta manhã.

Já quanto aos outros combustíveis, como é o caso do gás propano e butano, ainda muito usados em casas, "a introdução no consumo no período em referência rondou as 9,5 e 3,5 mil toneladas, respetivamente (+8,3% e -13,1% que no mesmo período do ano anterior), enquanto no gás natural, a quantidade introduzida foi de 19,9 mil toneladas, +10,6% que no período homólogo", este último usado essencialmente para o abastecimento da central térmica da Vitória e no abastecimento de electricidade.

"Reduzindo o âmbito de estudo ao 3.º trimestre de 2025, observa-se que neste período, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) rondou os 45,2 milhões de litros, valor superior ao do período homólogo em 3,6%", refere a DREM. "Naquele trimestre, a procura de gasóleo rodoviário foi de 27,8 milhões de litros (-0,4% face ao mesmo trimestre de 2024). No que se refere às gasolinas, observa-se que entre Julho e Setembro de 2025, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 13,8 e 3,6 milhões de litros, tendo aumentado 9,8% e 14,9%, respetivamente, face ao mesmo período do ano anterior", revelando uma mesma tendência à observada para o período de Janeiro a Setembro.

Foto DREM

Quanto aos preços, a média para o gasóleo "aumentou no 3.º trimestre de 2025 comparativamente ao período homólogo, mas a média dos preços da gasolina diminuiu", salienta a DREM, que especifica: "No 3.º trimestre de 2025, o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,451 €, superior ao registado no período homólogo (1,310 €) e superior ao do trimestre anterior (1,410 €). No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,573 €, observando-se uma diminuição de 0,7 cêntimos face ao preço verificado no período correspondente do ano precedente e uma subida de 1,5 cêntimos comparativamente ao trimestre precedente."