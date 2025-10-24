Chega sem acordo global com PSD/CDS na lei da nacionalidade e PS está contra

O Chega vai apenas aprovar, na especialidade, alguns pontos da proposta de revisão da lei da nacionalidade que partiu do Governo, enquanto PS, BE e PCP anunciaram a sua oposição global ao processo.

Na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, as propostas de revisão da lei da nacionalidade serão votadas ponto a ponto, o "vice" da bancada socialista Pedro Delgado Alves lamentou não ter sido possível um acordo com PSD e CDS, enquanto a deputada do Chega Cristina Rodrigues adiantou que votará a favor apenas de algumas delas.

Em votação final global, a proposta do Governo de revisão da lei da nacionalidade terá de ser aprovado com maioria qualificada, garantindo pelo menos 116 votos favoráveis do total de 230 deputados, o que neste momento ainda não está garantido.