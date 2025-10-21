Bruno Melim contesta proposta "faraónica, megalómana e contraditória" do PS

"Este já não é aquele PS que criticava todas as obras que se faziam na Madeira", afirmou Bruno Melim. num comentário à proposta "faraónica, megalómana e contraditória" do PS para um metro de superfície entre a Calheta e o Caniçal.

O deputado social-democrata começou por avaliar o custo de uma obra desta dimensão, comparando com os preços da ampliação do metro de Lisboa e chegando a um valor de 2.652 milhões de euros para um metro de superfície na costa Sul da Madeira.