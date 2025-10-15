Três propostas sobre o subsídio de mobilidade aérea

O parlamento está a discutir, em simultâneo, três propostas sobre a aplicação do subsídio de mobilidade aérea.

O JPP recomenda ao Governo da República que "altere o modelo de subsídio social de mobilidade aplicável às regiões autónomas, assegurando que os residentes na Região Autónoma da Madeira apelas paguem o valor final do bilhete nas deslocações aéreas e marítimas, entre o continente e a Região, sem necessidade de adiantamento de verbas".

Élvio Sousa não concorda com as "plataformas anunciadas" porque os madeirenses vão continuar a ter de adiantar a totalidade do preço do bilhete.

A IL apresenta um projecto de resolução diferente que recomenda ao Governo Regional que "estenda o modelo do Estudante Insular a todos os beneficiários do subsídio social de mobilidade". Na prática, garantir um número de viagens anuais, a cada residente, em que só terá de pagara a sua parte.

Finalmente, o PSD "exige ao Governo da República a implementação célere da plataforma electrónica que assegure que os madeirenses apenas paguem 59 e 79 euros na ligação aérea ao continente".