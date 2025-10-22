Élvio Sousa diz que os madeirenses estão "a ser enganados há 10 anos" na mobilidade
"Quem promete tem de cumprir", afirmou Élvio Sousa, numa intervenção em que, além de traçar as prioridades do seu partido para a discussão do orçamento regional, abordou a mobilidade e acusou a maioria de não defender os madeirenses.
"Estamos há 10 anos a ser enganados", afirmou o líder do JPP que começou por referir a situação da ligação ferry ao continente que, como constava do Orçamento de Estado era para lançar um concurso internacional e acabou por ser, apenas, um concurso para estudar a viabilidade.
Na mobilidade aérea, lembra que, há 10 anos, foi prometido o pagamento de viagens a 86 euros, o que ainda não foi cumprido.
Antes de falar da mobilidade, destacou as prioridades do JPP que serão defendidas neste mandado, a começar pela discussão do próximo orçamento.
Redução do custo de vida, redução de impostos, redução efectiva da defesa pública, redução do preço dos combustíveis e redução das listas de espera, são alguns dos pontos principais.
Na habitação, o JPP vai defender o aumento da oferta pública, nomeadamente com a transferência de receitas extraordinárias para este sector.
Ainda sobre as promessas não cumpridas terminou dizendo: "De Judas já estamos fartos".