O deputado do JPP na Assembleia da República, Filipe Sousa, apresentou esta terça-feira uma proposta a José Pedro Aguiar-Branco para que uma das cerimónias solenes das comemorações dos 50 anos das Autonomias Regionais decorra no Parlamento português, que qualificou como “Casa da Democracia e símbolo maior da soberania nacional”.

Relativamente à iniciativa, o presidente da Assembleia da República mostrou-se reservado quanto à originalidade, mas apoiou a intenção:

“Se vem, acho bem, corresponde também a uma iniciativa que considero importante. Não quero analisar em detalhe político para parecer que agrada a um grupo ou outro. Sou equidistante em relação aos diversos grupos parlamentares. A oportunidade e o formato desta iniciativa serão discutidos na Conferência de Líderes, onde todos os grupos poderão exprimir a sua opinião.”

Aguiar-Branco acrescentou que a sua função é “exercer uma certa magistratura de influência para colocar na agenda temas importantes, como a celebração da autonomia, que considero relevante em 2026”.

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, também comentou a proposta sublinhando o carácter natural da iniciativa:

“A política é sempre cheia de surpresas e as pessoas têm a liberdade de fazer as propostas que entenderem. Como tem dito o senhor presidente da Assembleia da República, tudo isto tem muito a ver com o impulso dos grupos parlamentares e dos deputados. Faz parte da política.”