JPP pede levantamento dos prejuízos na cana-de-açúcar causados pelo temporal

O Juntos Pelo Povo emitiu um comunicado em que alerta para a necessidade de ser feito um "levantamento urgente dos prejuízos e mecanismos de compensação" para os agricultores afectados pelo temporal.

“O cenário na Ponta do Sol e Ribeira Brava é desolador. Há agricultores que perderam grande parte da sua produção. Os agricultores enfrentam um cenário muito difícil, com o aumento dos custos da mão de obra, dos adubos e dos fatores de produção. Este temporal veio agravar uma realidade que já era precária”, afirmou Rafael Nunes, porta-voz do JPP.

De acordo com dados oficiais do Governo Regional, 659 produtores madeirenses trabalham cerca de 155 hectares dedicados à cultura da cana-de-açúcar. "Nos últimos anos, a produção tem rondado as 9 a 10 mil toneladas anuais, mas fenómenos meteorológicos extremos, como o actual, ameaçam comprometer a sustentabilidade do setor, que envolve centenas de famílias e cooperativas locais", refere o JPP.

“É fundamental que o Governo Regional actue de forma célere, procedendo ao levantamento rigoroso dos prejuízos e acionando os mecanismos de compensação e apoio aos agricultores afetados”, apela Rafael Nunes.