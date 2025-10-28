JPP desmente envolvimento em reclamações eleitorais em São Pedro

O Partido Juntos Pelo Povo (JPP) vem, através de comunicado, esclarecer a informação publicada na edição do DIÁRIO de 28 de Outubro, relativa à tomada de posse dos órgãos autárquicos da Junta de Freguesia de São Pedro.

O JPP apesar de ser parte interessada neste imbróglio, nunca reclamou dos resultados de 12 de Outubro (ao contrário do que é afirmado no texto da notícia), aliás o JPP apenas tomou parte activa neste processo já na fase final, aquando do envio de um recurso por parte do PSD, para o Tribunal Constitucional. Ou seja, todo este processo de reclamações, protestos e tentativas de impugnações é uma luta isolada de um partido contra o poder judicial. Juntos Pelo Povo

"Pensamos que a imputação destas falsidades ao JPP, alterando a realidade e a linha do tempo e, dando a ideia errada, que é o JPP que se move por entre protestos e recursos, serve apenas para branquear o comportamento daqueles que, nas últimas dezenas de anos, nos habituaram a ser os donos disto tudo", afirma Álvaro Martins, coordenador de campanha do partido nas eleições autárquicas de 2025.