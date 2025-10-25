JPP repudia pressões sobre a imprensa

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, veio hoje a público manifestar o "seu total repúdio pelas pressões exercidas sobre profissionais de comunicação durante o exercício das suas funções", na sequência do comunicado emitido pela Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas.

"Estes actos configuram um atentado grave à liberdade de imprensa e ao direito fundamental de informar, pilares essenciais de qualquer democracia, e constituem um claro exemplo de delito de opinião na Região", pode ler-se no comunicado remetido esta tarde às redacções.

.O JPP considera ainda que este episódio evidencia "o clima de intimidação e tentativa de controlo da informação na Madeira" e compromete-se a "defender a imprensa imparcial, que procura exercer o seu trabalho de forma independente, sem intimidação ou condicionamento".

É mais um episódio, a juntar a tantos outros, que evidencia o clima preocupante de tentativas de controlo da informação Élvio Sousa

O partido reafirma a sua "total solidariedade com os jornalistas" e promete ser "parceiro activo na denúncia e no desmascaramento de todas as situações que comprometam a liberdade de imprensa".

Em causa está o facto de três profissionais- do JM, DIÁRIO e RTP-Madeira - terem sido "alvo de pressões” por parte de assessores da Câmara Municipal do Funchal por terem noticiado que Pedro Calado, ex-presidente da autarquia que renunciou ao cargo após detenção por suspeitas de corrupção, discursou num acto interno antes da cerimónia pública.

