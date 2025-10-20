JPP apresenta diploma para a criação de um Fundo de Garantia e tarifas reduzidas entre a Madeira e o continente

O líder do Juntos pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, apresentou, esta segunda-feira, na Assembleia Legislativa Regional da Madeira um novo diploma que recomenda ao Governo da República a criação de um Fundo de Garantia para assegurar que os madeirenses e porto-santenses paguem apenas 79 euros e 59 euros nas viagens entre a Madeira e o continente, segundo nota de imprensa do partido.

A iniciativa surge após a aliança PSD/CDS ter rejeitado, na semana passada, uma proposta semelhante do JPP, enquanto o PS e a Iniciativa Liberal se abstiveram na votação. De acordo com Élvio Sousa, o fundo funcionaria como um mecanismo financeiro gerido por uma entidade bancária, destinado a garantir o pagamento apenas da diferença entre o subsídio e o valor total da tarifa.

O líder parlamentar do JPP criticou a plataforma eletrónica actualmente utilizada, afirmando que não garante o desconto imediato e que os beneficiários continuam a ter de adiantar o valor total da viagem. Élvio Sousa afirmou, ainda, que os madeirenses não devem ser “fiadores do senhorio Estado” e acusou PSD e CDS de seguirem directrizes centralistas de Lisboa, em detrimento da vontade dos cidadãos da Madeira e Porto Santo.

O PSD e o CDS têm de defender a vontade dos madeirenses e dos porto-santenses e não as exigências centralistas de Montenegro Élvio Sousa

O JPP reiterou que continuará a exigir o pagamento das tarifas de 79 euros e 59 euros, defendendo novas soluções que, segundo o partido, já receberam apoio da DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.