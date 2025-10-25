Sócios benfiquistas na Madeira divididos entre mudança e continuidade

Centenas de sócios do Benfica expressaram hoje no Funchal, até ao meio-dia, o seu direito de voto nas eleições presidenciais do clube, com um misto de apelos à mudança e outros que votam pela continuidade.

A mesa de voto situada no Hotel Meliá Madeira Mare, na freguesia de São Martinho, no Funchal, registou uma boa afluência de eleitores benfiquistas desde a abertura das urnas, que aconteceu pelas 08:30, sem filas e com opiniões divididas sobre o quem deve liderar os destinos do Benfica nos próximos quatro anos.

Para o associado José Pestana, sócio desde 1990, é "importante votar na continuidade" de Rui Costa como presidente, apesar dos fracos resultados desportivos da equipa profissional de futebol, uma vez que a oposição também não oferece garantias de sucesso.

"Vamos apostar mais quatro anos no homem que está lá. Se não conseguir ganhar, então aí temos que rever as coisas", referiu, à saída do local de voto.

Por sua vez, Avelino Santos, sócio benfiquista há 11 anos e adepto desde sempre, não revelou o seu sentido de voto, tendo expressado apenas o desejo que o próximo presidente escolha um novo técnico para comandar a equipa de futebol.

"Gostava que o Benfica tivesse um treinador diferente e com ideias novas. Hoje em dia, os treinadores mais jovens têm um futebol mais moderno. José Mourinho está ultrapassado, não é treinador para o Benfica", vincou.

Sobre os seis candidatos, o associado, de 69 anos, considera que "são todos muito parecidos", com bons projetos e ideias que devem ser aproveitadas para o futuro do clube.

Luís Gonçalves, de 35 anos e sócio desde 2023, participa pela "primeira vez" num ato eleitoral e pede um "futuro mais risonho" para o emblema 'encarnado'.

"Que os próximos quatro anos tragam conquistas e muitos títulos para o Benfica, que é uma coisa que, neste momento, tem faltado, apesar do investimento realizado", sublinhou.

Acompanhado pelo filho de apenas três anos e que vinha vestido com uma camisola do Benfica, Luís Gonçalves aproveitou ainda para avaliar negativamente o mandato do atual presidente e também candidato, Rui Costa.

"Muita gente associa Rui Costa ao grande jogador que foi, mas, como presidente, acho que ficou um pouco aquém das expectativas", notou.

Num universo de mais de 400.000 associados, apenas 160.182 estão habilitados a votar nas eleições do Benfica, que vai eleger os órgãos sociais para o quadriénio 2025/29.

Com um total de 107 locais de voto, o ato eleitoral decorrerá até às 22:00, sendo as janelas horárias dos Açores e do estrangeiro adaptadas ao horário no continente e na Madeira.

Na corrida à liderança dos 'encarnados', concorrem os candidatos Martim Mayer (Lista B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), Luís Filipe Vieira (E), João Noronha Lopes (F) e o atual presidente, Rui Costa (G).

O advogado João Ferreira Leite lidera uma lista única (A) à Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (mais de 50%), está prevista a realização de uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 08 de novembro.