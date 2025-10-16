Albuquerque não garante salário mínimo mais alto na Madeira

“Não posso garantir, neste momento, que a Madeira continuará a ter o salário mínimo mais alto do país, mas garanto que os salários continuarão a ser actualizados. A fasquia não deve ser apenas o salário mínimo — deve ser o crescimento económico e a repercussão na massa salarial.”

As declarações foram feitas pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da abertura da exposição À Escala – Desporto Automóvel, no Museu de Electricidade – Casa da Luz, no Funchal.

O governante explicou que a Região tem actualmente o salário mínimo mais alto do país, mas que a prioridade passa pelo crescimento económico sustentável, que deve reflectir-se nos rendimentos dos trabalhadores. Acrescentou ainda que a redução de impostos na Madeira faz com que um trabalhador médio tenha, no final do ano, o equivalente a mais um salário do que no continente.