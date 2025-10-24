Prisão preventiva para casal apanhado com 30 kg de droga na Madeira

O homem de 34 anos e a mulher de 28 anos que na passada quarta-feira foram detidos em flagrante delito pela Polícia Judiciária no âmbito de uma operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes, que decorreu em Câmara de Lobos e no Funchal, vão aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

Os arguidos foram hoje ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira, onde ficaram a conhecer a medida de coacção, a mais gravosa do Código Penal.

Tal como foi noticiado, esta operação foi levada a cabo pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, com a colaboração de três equipas cinotécnicas da Guarda Nacional Republicana (GNR), para cumprimento de três mandados de busca domiciliária e um não domiciliária, em Câmara de Lobos e no Funchal.

A PJ informou em comunicado que no decurso da operação, desencadeada após alguns meses de investigação em inquérito titulado pelo DIAP do Funchal, foram apreendidos vários tipos de produto estupefaciente, entre os quais, cerca de 30 quilos de canabinóides sintéticos (gorby) e de canábis em folha, quantidade que, no mercado ilícito, corresponderia a cerca de 50 mil doses individuais.

Adiantou ainda que, a nível regional e desde a abertura da extensão da Madeira do Laboratório de Polícia Científica, “esta foi a maior apreensão de sempre de produto estupefaciente de origem sintética”.

Foram, ainda, apreendidas duas viaturas topo de gama, mais de cinco mil euros em dinheiro e uma máquina de embalar a vácuo.