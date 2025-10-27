Quota de renováveis na Madeira subiu para 37,6% nos primeiros nove meses do ano

A quota de renováveis subiu 4,7 pontos percentuais (p.p.) passando para 37,6% nos primeiros nove meses deste ano, face ao período homólogo de 2024. O maior contributo à produção de energia 'limpa' foi dado pelas fontes hídrica e também pela fotovoltaica.

A produção de energia eléctrica, estimada a partir dos dados de emissão fornecidos pela Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) aumentou 2,0%, nos primeiros nove meses de 2025, em termos homólogos, de acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística (DREM), hoje divulgados.

Analisando o mix de produção da energia eléctrica emitida no período em referência - cujo total rondou os 722,5 Gigawatt hora (GWh) - observa-se que, comparativamente ao período de Janeiro a Setembro de 2024, assistiu-se a uma maior preponderância das fontes hídrica (+114,7%), fotovoltaica (+13,5%) e resíduos sólidos urbanos (+0,7%), em detrimento das fontes eólica (-15,9%) e térmica (-5,2%).

A fatia de energia total emitida com recurso a fonte térmica diminuiu, tendo passado de 67,1% para 62,4% entre os primeiros nove meses de 2024 e o período em referência, o que significa que a quota de renováveis subiu 4,7 pontos percentuais (p.p.) passando para 37,6% (32,9% nos primeiros nove meses de 2024).

Concentrando 19,1% do total (16,4% no mesmo período em 2024), a preponderância do gás natural como fonte para a produção de energia eléctrica, registou uma variação de 18,9% face ao período homólogo, na produção de electricidade a partir desta fonte.

Reduzindo o âmbito de análise ao 3.º trimestre de 2025, observa-se que a emissão de energia eléctrica foi de 254,9 Gwh, sendo o aumento de 1,1% em termos homólogos.