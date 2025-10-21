ANP Madeira promove Seminário 'A Educação de Amanhã Começa Hoje'

O Seminário 'A Educação de Amanhã Começa Hoje' realiza-se, sexta-feira, pelas 9 horas, no Museu de Imprensa , em Câmara de Lobos.

A sessão de abertura contará com a presença da secretária regional de Educação, Elsa Fernandes, da presidente da Associação Nacional de Professores, Paula Carqueja e do o presidente regional da Associação Nacional de Professores, Luís Alves.

Esta é uma iniciativa promovida pela Associação Nacional de Professores (ANP) - Secção Regional da Madeira.