Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva forte

As ilhas dos grupos central e Oriental dos Açores estão sob aviso amarelo até terça-feira devido a precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) o aviso amarelo vigora das 12:00 de hoje até às 00:00 de terça-feira.

No grupo Central, o aviso do IPMA foi emitido para vigorar entre as 12:00 de hoje e as 09:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No sábado, quatro habitações ficaram inundadas nos Açores, duas na vila de Água de Pau, onde 10 viaturas foram arrastadas devido ao transbordar de uma ribeira, segundo a presidente da autarquia, Vanessa Silva.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) atualizou, entretanto, para 32 as ocorrências verificadas na ilha de São Miguel, na sequência das condições meteorológicas adversas.