IVBAM marca presença na Feira Essência do Vinho

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) integra a 26.ª edição da “Essência do Vinho – Lisboa”, que decorre de 1 a 3 de Novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira. Numa nota enviada à comunicação social, o instituto explica que, nesta participação, apoia dois produtores de Vinhos com Denominação de Origem “Madeirense": a Madeira Wine Company (Atlantis) e a Casa do Caramanchão (Boneca de Canudo).

A 'Essência do Vinho – Lisboa' é considerada um dos mais prestigiados e emblemáticos eventos vínicos nacionais, organizada pela EV – Essência do Vinho. O certame reúne milhares de vinhos em prova aberta e inclui um vasto programa de provas comentadas conduzidas por especialistas reconhecidos, com destaque para a apresentação de vinhos raros e exclusivos.

Na edição de 2024, o evento contou com mais de 400 produtores e cerca de 3.000 referências em prova livre, atraindo milhares de visitantes. Entre o público profissional, estiveram cerca de 2.500 participantes, incluindo jornalistas, líderes de opinião, importadores e compradores internacionais.

Consolidada como uma das principais plataformas de promoção do setor vitivinícola português, a “Essência do Vinho – Lisboa” continua a afirmar-se como um espaço de excelência para o reforço das ligações comerciais e culturais entre produtores e mercados nacionais e estrangeiros.