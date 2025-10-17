Semana da tecelagem e tapeçaria promovida pelo IVBAM

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove, entre os dias 27 e 31 de outubro, a segunda edição da 'Semana da Tecelagem e Tapeçaria', uma iniciativa que pretende valorizar e divulgar as artes e ofícios tradicionais da Região Autónoma da Madeira.

Esta acção tem como propósito celebrar e promover as técnicas de tecelagem e tapeçaria, evidenciando, em simultâneo, a ligação entre o saber tradicional e as abordagens contemporâneas que refletem a evolução e modernização do artesanato regional.

Durante esta semana serão desenvolvidas acções como uma exposição permanente de Peças de Tecelagem e Tapeçaria, com a participação da Bordal, da artesã Jenita Spínola e das artesãs reconhecidas Susana Vares e Luísa Araújo, do Projecto Maui e Sucri. A exposição contará igualmente com peças pertencentes ao acervo do IVBAM.

Serão igualmente dinamizadas duas oficinas práticas dedicadas a esta temática nos dias 27 e 28 de Outubro a Oficina de Tapeçaria pela formadora Rita Santaniello.

As inscrições para estas oficinas deverão ser feitas através do seguinte e-mail: [email protected] (Rita Santaniello).

As actividades terão lugar nas instalações do Instituto, localizadas na Rua dos Ferreiros, nº 152, Funchal.

A entrada é gratuita, sendo todos convidados a participar e a conhecer de perto o trabalho dos artesãos madeirenses, contribuindo assim para a preservação e valorização do património cultural e artístico da Madeira.