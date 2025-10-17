Associação Barmen da Madeira marca presença no EVOLUTION

A Associação Barmen da Madeira marca presença, hoje, no EVOLUTION, que se realiza em Cascais-Estoril.

"Um verdadeiro laboratório de criatividade, com cocktails, música, gastronomia e networking numa experiência 360º", realça a associação em nota à imprensa.

Além disso, revela que irá realizar um workshop e dar a provar a Poncha da Madeira.

A Associação Barmen da Madeira está presente com os seus barmen Rui Silva, Sónia Rodrigues Lúcia Quintal e o presidente de direcção, Alberto Silva.