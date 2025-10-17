Grupo Amigos Fiat Madeira celebra 25 anos de actividade

O grupo Amigos Fiat Madeira assinala este domingo, 19 de Outubro, o seu 25.º aniversário, num evento que decorre no Funchal, no âmbito do 98.º Encontro do grupo.

A celebração inclui uma exposição de 38 viaturas clássicas e pré-clássicas da marca Fiat, que estará patente na Rua Dr. António José de Almeida, junto à Assembleia Legislativa da Madeira. O programa contempla ainda uma mostra fotográfica com registos de momentos marcantes das últimas duas décadas e meia de atividade do grupo.

O encontro terminará com um almoço de confraternização, onde será celebrado simbolicamente o aniversário da associação.

O evento é aberto ao público e dirige-se a entusiastas de automóveis clássicos, com destaque para os apreciadores da marca Fiat.