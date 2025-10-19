Presidente da Assembleia da República chega hoje à Madeira

O presidente a Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, deverá chegar este domingo, 19 de Outubro, à Madeira, onde fará uma visitar oficial de dois dias.

José Pedro Aguiar Branco será recebido, na placa do Aeroporto Internacional da Madeira, pelo Representante da República, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Maria Branco Leal Vargas.

Conforme já noticiou o DIÁRIO na sua edição impressa, o responsável pelo Parlamento Nacional fará uma visita oficial à Assembleia Legislativa da Madeira. A deslocação acontece na sequência da audiência que decorreu no final de Julho, em que recebeu a presidente do Parlamento Regional.

Programa oficial da visita à RAM:

Segunda-feira, 20 de Outubro

- 09h49 - Chegada do presidente da AR à Assembleia Legislativa;

Guarda de Honra - Local – Largo da Capela de Santo António da Mouraria;

À chegada, será recebido pela presidente da Assembleia Legislativa com Honras Militares;

- 10 horas - Apresentação de cumprimentos | Assinatura do Livro de Honra da Assembleia Legislativa na Sala Rosa;

- 10h15 - Encontro com a presidente da Assembleia Legislativa no Gabinete da presidente;

- 10h30 - Sessão Solene de Boas-Vindas ao presidente da Assembleia da República e Abertura das Comemorações, no âmbito dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira, no Salão Nobre;

Abertura da sessão e intervenção pela presidente da Assembleia Legislativa;

Apresentação pública do Livro “Apontamentos do Quotidiano Madeirense” por Marcelino de Castro, coordenador do Espaço IDEIA – Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia;

Comentário pelo professor doutor Paulo Miguel Rodrigues, director do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira;

Intervenção do presidente da Assembleia da República;

- 11h30 - Declarações à Imprensa na Sala de Imprensa da ALRAM;

- 12h30 - Encontro com o Representante da República no Palácio de S. Lourenço;

.- 13 horas - Almoço no Palácio de S. Lourenço;

- 15 horas - Encontro com o Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) e com a Mesa da Secção do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) da ACIF-CCIM – Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira na Sala das Comissões da ALRAM;

- 16h30 - Visita à obra do Hospital Central e Universitário da Madeira (PIC);

- 20 horas - Jantar de Boas-Vindas oferecido pela presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira no Jard.in Magnólia;

Terça-feira, 21 de Outubro

- 09h30 - Encontro com o presidente do Conselho de Administração da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e com o director Regional do Ambiente e Mar no Edif. Madeira Tecnopolo, no Campus Universitário da Penteada;

- 10h30 - Visita a Centros de Investigação da Universidade da Madeira (UMa) no Campus Universitário da Penteada;

- 12 horas - Encontro com o Presidente do Governo Regional da Madeira na Quinta Vigia;

- 13h30 - Encontro com a Direcção da Casa de Saúde S. João de Deus no Caminho do Trapiche;

- 15h30 - Encontro com estudantes na Universidade da Madeira na Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas:

- 17h30 - Visita ao espaço “Projeto Casa Esperança” da IPSS Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal “Garouta do Calhau”, no Beco do Paiol, em São Pedro.

Quarta-feira, 22 de Outubro

- 09h25 - Partida do presidente da Assembleia da República de regresso a Lisboa.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo nonagésimo terceiro dia do ano, em que faltam 73 dias para o fim de 2025:

- A partir das 10 horas - 11.ª Edição Ecotrail - Funchal-Madeira Island com as provas Kids Race Infantis (SUB14) 940m e Kids Race Iniciados (SUB16) 1890m, ambas no Parque de Santa Catarina, seguidas da entrega de prémios no Largo da Restauração;

- 10h30 - A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria volta a associar-se ao movimento Outubro Rosa, promovendo uma sessão de Zumba com Juan Abreu, seguida de uma caminhada até ao Largo da Restauração, com partida do Jardim de Santa Luzia;

- 11 horas - Jogo da Taça da Liga feminina Marítimo - Benfica no Estádio da Imaculada Conceição;

- 11 horas - Jogo da II Liga FC Porto B - Marítimo no Estádio Luís Filipe Menezes;

- 11 horas - Jogo da Liga feminina de basquetebol CAB - Esgueira no Pavilhão do CAB;

- Das 11 às 12 horas - Eucaristia Dominical integrada no 'Festival de Órgão da Madeira' na Igreja da Sé;

- Das 15 às 18 horas - O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove a Festa Rosa no âmbito do Outubro Rosa, no Catamarã Sea Nature

- 18 horas - Celebração dos 25 anos da primeira missa do Padre Manuel Ornelas da Silva na Igreja de Santa Maria Maior;

- Das 16h30 às 20h30 - Feira do Mar e do Pescador no Caniçal;

- 20 horas - Madeira Canyoning Meeting.

Principais acontecimentos registados no dia 19 de outubro, Dia Internacional do Gin Tónico, Dia Mundial do Cancro da Mama e Dia Mundial das Missões:

1921 - Noite sangrenta em Lisboa. É fuzilado o chefe do Governo, António Granjo, com Machado dos Santos e outras personalidades da I República.1943 - Morre, com 78 anos, a escultora francesa Camille-Rosalie Claudel.

1962 - Crise dos mísseis de Cuba. Os Estados Unidos ameaçam o embargo à ilha.

1970 - A "Operação Tornado" marca o início da utilização dos helicópteros Puma na Guerra Colonial.

1972 - Amílcar Cabral, dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), anuncia nas Nações Unidas (ONU) a proclamação da independência da Guiné-Bissau, que ocorrerá em setembro de 1973.

1973 - Crise do petróleo. A Líbia ordena a interrupção de todos os fornecimentos de petróleo destinados aos Estados Unidos.

1977 - Na África do Sul, é encerrado o principal jornal da comunidade negra do país, The Daily Dispatch.

1987 - O índice da Bolsa de Valores de Nova Iorque cede 22 por cento num só dia, provocando perdas na ordem dos 500 milhões de dólares.

1988 - O Prémio Nobel da Física é atribuído aos norte-americanos Leon M. Lederman e Melvin Schwartz e ao alemão Jack Steinberger, pela pesquisa conjunta sobre neutrinos, partículas subatómicas que não têm carga elétrica e praticamente nenhuma massa.

1990 - O Parlamento da União Soviética (URSS) aprova o plano de reformas económicas de Mikhail Gorbachov, que visa a introdução da economia de mercado.

1994 - Em Portugal, entra em funcionamento o Registo Nacional de Não Dadores (RENNDA), que viabiliza o direito de oposição à dádiva de órgãos.

1999 - A administração de Timor-Leste passa para a Organização das Nações Unidas.2002 - A Irlanda aprova, em referendo, o Tratado de Nice, que enquadra o alargamento da União Europeia.

2003 - O Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, prevê a redução gradual das forcas dos Estados Unidos no Iraque de 130.000 homens para cerca de 50.000 em meados de 2005.

2004 - O Comité Central do PCP aprova a proposta para a eleição da nova composição, por voto secreto, no próximo congresso.

2005 - Começa o julgamento do ex-Presidente do Iraque, Saddam Hussein, em Bagdade.

2006 - O grupo de 30 pessoas que ocupava há quatro dias o Teatro Rivoli, no Porto, é retirado das instalações pela polícia.

2007 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegam, em Lisboa, a acordo sobre o texto final do novo Tratado Europeu. O Tratado de Lisboa substituirá a fracassada Constituição Europeia, rejeitada em referendos na França e nos Países Baixos em 2005.

2008 - O PS vence as eleições regionais dos Açores, com 49,96 por cento dos votos, renovando a maioria absoluta, mas desce em relação ao resultado conseguido em 2004, quando obteve perto de 57 por cento do total. O presidente do PSD/Açores, Carlos Costa Neves, anuncia que abandona a liderança do partido, na sequência da derrota das eleições regionais.

2009 - O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condena a onda de violência no Rio de Janeiro e oferece ajuda federal às forças policiais do Estado para "limpar a sujeira" dos criminosos. A explosão de violência decorreu duas semanas depois de a cidade ter sido escolhida para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

2013 - A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses -- Intersindical Nacional (CGTP-IN) realiza um protesto em Alcântara que junta milhares de pessoas vindas de todo o país.

2014 - O Papa Paulo VI é beatificado no Vaticano.

2015 - A comissão parlamentar que investiga o caso de corrupção na empresa petrolífera estatal Petrobras absolve de toda a responsabilidade a Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o seu antecessor, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

2016 - A Polícia Federal do Brasil detém o ex-deputado federal Eduardo Cunha, político que ficou conhecido por ter dado início ao processo de destituição da ex-Presidente, Dilma Rousseff.

2020 - O Presidente timorense, Francisco Guterres "Lu-Olo", promulga a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2020, com um valor total de 1,497 mil milhões de dólares (1,27 mil milhões de euros), terminando assim com o regime de duodécimos que estava em vigor desde janeiro.

2022 - A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anuncia em Estrasburgo, o "corajoso" povo ucraniano como o vencedor do Prémio Sakharov de Liberdade do Pensamento 2022.

2022 - O Flamengo conquista a Taça do Brasil em futebol pela quarta vez, ao vencer nos penáltis (6-5) o Corinthians, do português Vítor Pereira, após 1-1 nos 90 minutos, na segunda mão da final, no Maracanã.

2024 - O Hóquei de Barcelos conquista pela quinta vez a Supertaça António Livramento de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 3-2, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, Lisboa.

