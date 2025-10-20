Jorge Santos toma posse dia 31 como novo presidente

A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos da Ribeira Brava está marcada para o dia 31 de Outubro, às 10h30, na nova praça junto à Escola Padre Manuel Álvares. O acto marcará oficialmente o início de funções de Jorge Santos, eleito presidente da Câmara Municipal nas eleições autárquicas de 12 de Outubro.

O autarca social-democrata sucede a Ricardo Nascimento, que encerra um ciclo de 12 anos de governação social-democrata na autarquia,

Santos promete dar continuidade a um modelo de gestão assente na proximidade e no investimento público. A cerimónia contará com a presença de representantes do Governo Regional e de várias entidades locais e regionais.

Na mesma ocasião, tomará posse a nova presidente da Assembleia Municipal, Clara Tiago, também eleita nas listas do PSD.